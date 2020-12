Svojci Roalda Dahla z opravičilom za pisateljev antisemitizem

London, 7. decembra - Svojci Roalda Dahla (1916-1990) so v izjavi na uradni spletni strani avtorja knjig za otroke objavili opravičujejo za "trajno in razumljivo bolečino", ki so jo ljudem prizadejale nekatere avtorjeve izjave. Dahl je v intervjuju za revijo New Statesman leta 1983 dejal, da tudi "nadloga, kot je bil Hitler, se na Jude ni spravljal brez razloga".