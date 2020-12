Na hrvaški obali tudi danes čutijo posledice neurja

Zagreb/Split/Pulj, 7. decembra - Čeprav je v Splitu ponoči nehalo deževati, so nekatere ulice še zmeraj poplavljene, danes poročajo hrvaški mediji. Zaradi vetra so še vedno prekinjene številne ladijske in katamaranske povezave. V hrvaški Istri spremljajo vodostaj rek Raša in Mirna, ki se je zvišal po obilnih nedeljskih padavinah.