Evropske borze s padci nov teden

London/Frankfurt/Pariz, 7. decembra - Evropske borze so nov trgovalni teden začele s padci indeksov. V ospredju pozornosti vlagateljev so pogovori med EU in Združenim kraljestvom o odnosih po brexitu. Čas za dogovor se izteka, britanski premier Boris Johnson pa naj bi odstopil od pogajanj, zaradi česar je funt v primerjavi z evrom dopoldne izgubil en odstotek vrednosti.