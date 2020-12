Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno

Ljubljana, 7. decembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj sonca bo občasno predvsem v vzhodnih krajih in ob morju. Nastajale bodo krajevne plohe, dopoldne v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer tudi drugod, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.