James in Osaka med osebnostmi izven igrišč po mnenju Sports Illustrateda

New York, 7. decembra - Košarkar LeBron James, teniška igralka Naomi Osaka, igralca ameriškega nogometa Patrick Mahomes in Laurent Duvernay-Tardif ter košarkarica Breanna Stewart so dobili posebne nagrade ameriške revije Sports Illustrateda za športne osebnosti leta zaradi njihovega aktivizma izven športnih tekmovališč, na katerih so sicer osvojili naslove prvakov.