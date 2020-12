V Celju dobrodelen projekt Misija človek gre na pot

Celje, 7. decembra - Klub študentov občine Celje tudi letos v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom in Gimnazijo Celje-Center pripravlja dobrodelen projekt, tokrat z imenom Misija človek gre na pot. Za varne hiše, materinske domove in krizne centre tako zbirajo hrano z daljšim rokom trajanja, higienske potrebščine in potrebščine za ustvarjanje.