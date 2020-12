Z novim koronavirusom okužen tudi Trumpov odvetnik Giuliani

New York, 7. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo tvitnil, da je z novim koronavirusom okužen njegov odvetnik Rudy Giuliani. Število okužb in smrti zaradi covida-19 v ZDA še naprej hitro narašča. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do nedelje zvečer s koronavirusom v ZDA okužilo 14,7 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 283.000.