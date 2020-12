Kurtičeva Parma remizirala, Iličićeva Atalante brez tekme v Vidmu

Parma, 6. decembra - Nogometaši Parme in Beneventa so se v 10. krogu italijanskega prvenstva razšli brez golov. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je za Parmo odigral celotno tekmo, medtem ko je bil današnji dvoboj med Udinesejem in Atalanto Josipa Iličića prestavljen zaradi razmočenega in neprimernega igrišča v Vidmu.