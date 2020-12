Tottenham po zmagi proti Arsenalu znova na vrh

London, 6. decembra - Nogometaši Tottenhama so v derbiju 11. kroga angleškega državnega prvenstva ugnali mestnega tekmeca Arsenala z 2:0 in se znova prebili na sam vrh. Londončani imajo dve točki prednosti pred Chelseajem in tri pred Leicestrom, ki je danes v izdihljajih srečanja uspel priti do zmage proti zadnjemu Sheffield Unitedu.