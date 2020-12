DeSUS: Prejeli smo tudi kuverte s ponarejenim gradivom, volitve izvedene pravilno

Ljubljana, 6. decembra - Po dopisnem volilnem kongresu stranke DeSUS, na katerem so za predsednika izvolili Karla Erjavca, so danes iz stranke sporočili, da so med volitvami 2. decembra prejeli tudi 25 dodatnih kuvert s ponarejenim kongresnim volilnim gradivom. Zadevo bodo prijavili organom pregona. Volitve so bile sicer izvedene pravilno, zagotavljajo v stranki.