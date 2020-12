Rupnik uradno član Cedevite Olimpije

Ljubljana, 6. decembra - Slovenski košarkar Luka Rupnik je tudi uradno okrepil moštvo Cedevite Olimpije, je sporočil ljubljanski klub na spletni strani. Rupnik je dres zmajev nosil med letoma 2012 in 2016, s klubom pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22. Letošnjo sezono je sicer začel pri češkem Nymburku in se kasneje preselil v špansko Zaragozo.