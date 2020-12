Pfizer prepolovil napovedi o letošnji dobavi cepiva proti covidu

New York, 6. decembra - Ameriški farmacevtski gigant Pfizer je zaradi težav v dobavni verigi prepolovil oceno o številu doz cepiva proti koronavirusni bolezni 19, ki naj bi jih izdelal in dobavil letos. Medtem ko je sprva napovedal dobavo kar sto milijonov doz cepiva, ki ga je razvil skupaj z nemškim podjetjem BioNTech, je zdaj to število zmanjšal na 50 milijonov.