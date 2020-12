Nada Žgur za STA: Tadej Hrušovar je verjel v to, kar je počel

Ljubljana, 6. decembra - V soboto preminuli ustanovitelj skupine Pepel in Kri Tadej Hrušovar je po besedah pevke in pedagoginje Nade Žgur verjel v to, kar je počel. "Hvaležni bodimo za lepe stvari, ki jih je ustvaril," poziva. Legendarnemu glasbeniku se je poklonilo več njegovih glasbenih kolegov in sopotnikov ter tudi predsednik republike Borut Pahor.