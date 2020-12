V Italiji in Avstriji zaradi obilice snega velika nevarnost plazov

Bolzano/Innsbruck, 6. decembra - Iz delov Avstrije in Italije poročajo o velikih količinah novozapadlega snega in nevarnosti plazov. Razmere so nevarne predvsem na vzhodu avstrijske zvezne dežele Tirolska ter v delih italijanskih Dolomitov, kjer so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti plazov, prelaz Brenner je zaprt, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in italijanska Ansa.