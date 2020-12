V ligi NBA nenapovedani nadzori dvoran in izguba pravice do igranja tekem

Los Angeles, 6. decembra - Vodstvo severnoameriškega košarkarskega prvenstva je konec minulega tedna vsem ekipam poslalo 158 strani dolg protokol z zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami v novi sezoni lige NBA, ki se bo začela 22. decembra. V tem obsežnem pravilniku vodstvo lige napoveduje nenapovedane nadzore dvoran in odvzem pravice do igranja tekem v primeru kršitev.