V ZDA tretji dan zapored rekordno število koronavirusnih okužb

Washington, 6. decembra - V ZDA so že tretji zaporedni dan potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom v 24 urah. Zabeležili so skoraj 230.000 novih primerov, umrlo pa je 2527 covidnih bolnikov, so sporočili z Univerze Johnsa Hopkinsa. Samo v prvih petih dneh decembra so v državi odkrili več kot milijon novih okužb.