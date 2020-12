Vreme: Na vzhodu še večinoma suho, drugod bo občasno deževalo

Ljubljana, 6. decembra - Danes bo oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Dež se bo na zahodu okrepil in se popoldne postopno širil proti vzhodu. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.