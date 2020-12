Zagoreli komunalni odpadki v CERO Gajke in gospodarski objekt v Slovenskih goricah

Sv. Ana/Ptuj, 6. decembra - V zbirnem centru CERO Gajke na Ptuju so v soboto zvečer zagoreli komunalni odpadki. Gasilci so požar na površini 2000 kvadratnih metrov in v globini dveh metrov pogasili ter nato vso površino prekopali in pregledali s termovizijsko kamero. V Slovenskih goricah pa je ponoči zgorelo ostrešje gospodarskega poslopja s krmo za živino in stroji.