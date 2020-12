Slovenija z ZDA podpisuje memorandum glede civilnega jedrskega sodelovanja

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je sprejela informacijo o nameravanem podpisu memoranduma o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in ZDA. Dokument izraža željo držav po globljih dvostranskih strateških odnosih, ki bi povečali energetsko varnost in blaginjo ter krepili skupne politične in gospodarske vezi, so sporočili z vlade.