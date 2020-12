Norvežanke povozile Nemčijo, popolne po dveh krogih še Rusinje

Herning, 5. decembra - Tretji dan rokometnega evropskega prvenstva za ženske na Danskem sta do druge zmage prišli reprezentanci Rusije in Norveške. Predvsem slednje so se ob zmagi znesle nad tekmicami in slavile kar z 42:23 proti Nemčiji, medtem ko so Rusinje tesno ugnale Češko s 24:22.