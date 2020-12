Bayern do točke v poslastici proti Leipzigu

München, 5. decembra - Nogometaši Bayerna iz Münchna in Leipziga so v derbiju vrha v 10. krogu nemškega državnega prvenstva remizirali s 3:3. Na lestvici tako Bayern ostaja dve točki pred moštvom Kevina Kampla. Nekdanji slovenski reprezentant je odigral zadnjih 20 minut, v katerih je Bayern prišel do izenačenja in točke, ki ga ohranja na vrhu.