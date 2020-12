ACH Volleyju še drugi derbi proti Calcitu

Ljubljana, 5. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so dobili še drugi derbi sezone proti Calcitu Volleyju. Tokrat so zmagali v Kamniku, in sicer z izidom 3:0 (25, 21, 25), ki pa ne kaže pravega razmerja moči. V vseh nizih so bili Kamničani enakovredni, a v končnicah premalo zbrani, da bi iztržili kaj več.