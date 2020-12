Grosuplje, 5. decembra - V edini današnji tekmi 13. kroga 1. DOL za ženske so odbojkarice Sip Šempetra v gosteh premagale ATK Grosuplje s 3:0 (21, 15, 14). S tem so potrdile sredin uspeh na gostovanju proti vodilnemu Calcitu in drugo mesto na prvenstveni razpredelnici.