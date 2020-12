Na protestih v Parizu izbruhnili izgredi

Pariz, 5. decembra - Na protestih v Parizu se je danes zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo spornemu novemu zakonu o varnosti in policijskemu nasilju. Nasprotujejo tudi negotovim oblikam dela in se zavzemajo za svoboščine. Protestniki zažigajo avtomobile, razbijajo izložbe trgovin in v policiste mečejo kamenje. Protesti potekajo tudi v drugih francoskih mestih.