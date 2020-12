City le ujel ritem

London, 5. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so po slabšem začetku le ujeli zmagovalni ritem v angleškem prvenstvu. Proti Fulhamu, ki je v prejšnjem krogu presenetil Leicester, so še drugič zaporedoma zmagali, tokrat z izidom 2:0. V prvi sobotni tekmi sta se Burnley, ki je prejšnjo nedeljo proti Cityju prejel pet golov, in Everton razšla z izidom 1:1.