V Erevanu 15.000 protestnikov zahtevalo odstop premierja Pašinjana

Erevan, 5. decembra - V armenski prestolnici Erevan se je danes zbralo več kot 15.000 protestnikov, ki so zahtevali odstop premierja Nikola Pašinjana. To je bil najmnožičnejši protest proti vladi po podpisu mirovnega sporazuma z Azerbajdžanom pred slabim mesecem, s katerim so se končali spopadi v Gorskem Karabahu.