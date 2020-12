Kontiolahti, 5. decembra - Švedinje Johanna Skottheim, Mona Brorsson, Elvira Öberg in Hanna Öberg so zmagovalke uvodne biatlonske štafetne tekme v sezoni 2020/21. Na 4 x 6 km dolgi progi so Švedinje za slabih 10 sekund ugnala Francozinje in za skoraj 44 Nemke. Slovenija na tekmi ni imela svoje ekipe.