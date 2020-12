Boris A. Novak v protestni izjavi podprl STA

Ljubljana, 5. decembra - Pesnik in pisatelj ter podpredsednik Mednarodnega PEN Boris A. Novak se je s pisnim protestom odzval na zamrznitev tekočega financiranja javne službe STA. Kot je zapisal, odločno obsoja nevarne posege vlade v svobodo izražanja in pravico do obveščenosti. Obenem je pozval javnost, da zaščiti STA, svoj informacijski servis.