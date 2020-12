V Iranu presegli milijon okužb in 50.000 smrti zaradi covida-19

Teheran, 5. decembra - V Iranu so po zadnjih podatkih doslej potrdili več kot milijon okužb z novim koronavirusom in več kot 50.000 smrtnih žrtev covida-19, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. V zadnjem dnevu so potrdili 12.151 novih primerov okužbe, umrlo pa je 321 covidnih bolnikov.