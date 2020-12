Von der Leynova in Johnson danes o zastoju v pogajanjih o brexitu

Bruselj/London, 5. decembra - Potem ko so v petek pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva prekinili pogovore o prihodnjih odnosih med stranema po brexitu, bosta danes po telefonu o zastoju govorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson. Po navedbah virov na obeh straneh danes še ni mogoče pričakovati novice o preboju.