Kranjska občina za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v prihodnjem letu namenja 81.000 evrov

Kranj, 5. decembra - Mestna občina Kranj je objavila javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2021. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 81.300 evrov. Rok za prijavo na razpis je 8. januar 2021. Do sofinanciranja so med drugim upravičeni individualno družabništvo in programi za delo z zasvojenimi.