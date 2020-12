Policisti na petkovem protestu vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli vozilo

Ljubljana, 5. decembra - Policisti so na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili 13 kršitev prepovedi zbiranja na javnih mestih in kršiteljem izrekli opozorila. Ob ugotavljanju identitet 38 oseb so ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in sedem kršitev prometne zakonodaje. Vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli vozilo, so sporočili s policije.