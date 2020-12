Na GS ZN pozivi k pravični razdelitvi cepiva proti covidu-19 in svarila pred humanitarno krizo

Ljubljana/New York, 5. decembra - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je na posebnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov o covidu-19 pozval k pravični razdelitvi cepiva proti covidu-19. V Svetovnem programu za hrano (WFP) pa so opozorili na hudo humanitarno katastrofo v letu 2021 in pozvali k pomoči.