Vreme: Oblačno in megleno, ponekod tudi deževno

Ljubljana, 5. decembra - Danes bo oblačno, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo dvignila do okoli 1500 metrov nad morjem. Ob morju bo pihal zmeren do močan jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.