Trump podpisal sporni zakon za kazensko preganjanje dopinga po svetu

Washington, 5. decembra - Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal sporni zakon za kazensko preganjanje dopinga po svetu, poročajo ameriški mediji. Tako bodo lahko organi pregona ZDA preganjali in kaznovali preprodajo ter druge dopinške kršitve na mednarodnih tekmovanjih z udeležbo predstavnikov ZDA ne glede na to, v kateri državi se to zgodi.