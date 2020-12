Newyorški borzni indeksi sklenili teden rekordov z rastjo

New York, 5. decembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili rekordni teden rasti, ki jo ob pričakovanju cepiva poganja upanje na konec pandemije covida-19. V petek pa so indeksi rasli tudi zato, ker je slabo poročilo o zaposlovanju v ZDA okrepilo upanje, da bo kongres morda sprejel nov stimulacijski zakon.