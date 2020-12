Marseille skočil na drugo mesto francoske nogometne lige

Ljubljana, 4. decembra - Petkov večer je postregel z uvodnim obračunom 13. kroga francoske nogometne lige, v katerem sta se pomerili ekipi Olympique Nimes in Olympique Marseille. Marseille je bil v gosteh podjetnejši in z izidom 2:0 prišel do sedme zmage v sezoni ter se s 24 točkami zavihtel na drugo mesto prvenstvene lestvice.