Celjanke premagale Ježico, Triglavanke boljše od Maribora

Ljubljana, 4. decembra - V 1. SKL za ženske sta bili odigrani prvi dve tekmi 11. kroga. V derbiju kola so aktualne državne prvakinje premagale Ježico in ji vrnile za poraz v začetku prvenstva, v Mariboru pa je ekipa Triglava po boljši igri v drugem polčasu upravičila vlogo favoritinj in premagala Štajerke. V soboto bosta na sporedu še preostali dve tekmi 11. kola.