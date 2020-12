Večer o odločitvi ustavnega sodišča (5. 12.)

Maribor, 4. decembra - Vanessa Čokl v komentarju Vlada naj obvlada piše o tem, da so ustavni sodniki ob odločitvi o neveljavnosti podaljšanja šolanja na daljavo naredili to, za kar so izvoljeni. S tem so namreč omejili izvršno oblast in ji nakazali, da ukrepov ne more predpisovati in podpisovati po svoje.