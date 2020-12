Primorske novice o idrijskem ponosu (5. 12.)

Koper, 4. decembra - Saša Dragoš v komentarju Previsoka cena ponosa piše o strupenem živem srebru, ki ima za prebivalce Idrije velik pomen in so nanj ponosni. A avtorica poudarja, da se je treba zavedati strupenosti te kovine in da je danes živo srebro predvsem globalni onesnaževalec, česar pa Idrija še ni doumela.