Vlada danes na dopisni seji predvidoma o gradivu glede odločitve ustavnega sodišča

Ljubljana, 5. decembra - Vlada naj bi danes na dopisni seji po napovedih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport obravnavala gradivo, s katerim se bo odzvala na odločitev ustavnega sodišča, da so ukrepi, povezani z izobraževanjem na daljavo, neveljavni. Ustavno sodišče je vladi dalo do nedelje čas za ukrepanje, sicer bodo od ponedeljka šole spet odprte.