Višji sodniki strelcu na sinove napadalce v Krčevini skoraj prepolovili kazen

Maribor, 4. decembra - Mariborsko višje sodišče je skoraj prepolovilo kazen, ki jo je ptujsko okrožno sodišče prisodilo Janku Tomiću za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Vurberku. Kot poročata 24ur in spletni Večer, bo v zaporu devet let namesto 17 let in pol. Sodba je postala pravnomočna. Obramba je že napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.