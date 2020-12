Petkovi protestniki zopet v avtomobilih na ljubljanske ulice

Ljubljana, 4. decembra - Že drugi teden zapored so se protestniki zaradi omejitvenih ukrepov odpravili na ljubljanske ulice v avtomobilih. Trasa protestov je predvidevala kroženje po Slovenski in Barjanski cesti, pri čemer je bilo tokrat v anonimnem pozivu k protestom zapisano, naj protestniki spoštujejo cestno-prometne predpise in ne hupajo v neposredni bližini policije.