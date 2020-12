Kacin za Večer: Vloga in medijsko poslanstvo STA v korist države nenadomestljivi

Ljubljana, 4. decembra - Ob ustavitvi tekočega financiranja javne službe STA je Jelko Kacin za Večer spregovoril o pomenu STA. "Kot ustanovitelj STA tudi po 29 letih poudarjam, da sta njena vloga in medijsko poslanstvo v korist slovenske države izjemno pomembni in nenadomestljivi," je navedel. Pomen agencije izpostavljajo tudi drugi, ki so sodelovali pri nastanku STA.