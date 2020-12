V Santa Caterini Kranjec in Hadalin, v St. Moritzu Štuhčeva in Ferkova

Bormio/St. Moritz, 4. decembra - Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval predvidoma konec tedna z ženskima superveleslaloma v St. Moritzu v Švici in moškima veleslaloma v Santa Caterini v Italiji. V Švici bosta slovenske barve zastopali Ilka Štuhec in Maruša Ferk, v Italiji pa bosta na startu Žan Kranjec in Štefan Hadalin.