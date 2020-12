Vlada naj bi gradivo glede odločitve ustavnega sodišča obravnavala na sobotni dopisni seji

Ljubljana, 4. decembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je odzvalo na odločitev ustavnega sodišča, da so ukrepi, povezani z izobraževanjem na daljavo, neveljavni. Zapisali so, da gradivo, s katerim se bodo odzvali na odločitev, še usklajujejo, vlada pa naj bi ga obravnavala na sobotni dopisni seji.