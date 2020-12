Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o odločitvi ustavnega sodišča, da so sklepi vlade o šolanju na daljavo nezakoniti, o koronski statistiki pri nas in o napovedanem množičnem testiranju v decembru. Poročale so tudi o neznancih, ki so umazali fasado ministrstva za kulturo, in o odobritvi državne pomoči Fraportu Slovenija.