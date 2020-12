V Kranju obujajo povezavo Kranjčanov z otokom na Savi

Kranj, 5. decembra - Mestna občina Kranj je uredila pot v Majdičev log za pešce in kolesarje. Konec novembra je bil namreč odprt prenovljen most čez kanal reke Save pri Majdičevi hiši, nova pot pa je postala najbližja povezava med mestnim jedrom in otokom na Savi, kjer so trgovsko središče in zelene površine.