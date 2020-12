Na odboru za kulturo o začasni ustavitvi tekočega financiranja STA

Ljubljana, 4. decembra - Odbor DZ za kulturo na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB razpravlja o odločitvi Ukoma, da zamrzne tekoče financiranje STA. Medtem ko direktor Ukoma Uroš Urbanija pravi, da je to posledica dejstva, da direktor STA Bojan Veselinovič ne želi razkriti dokumentov, pa slednji trdi, da ima pravico v vpogled določenih dokumentov le vlada in ne Ukom.