Slovenski turizem se je predstavil poslovni javnosti iz Beneluksa in Francije

Ljubljana, 6. decembra - Slovenska turistična organizacija (STO) je ta teden izvedla celodnevni virtualni sejem za organizatorje potovanj in turistične agente iz Belgije, Nizozemske in Luksemburga (Beneluks) ter Francije. Na dogodku je svojo ponudbo več kot 140 poslovnim obiskovalcem predstavilo 34 slovenskih ponudnikov, so sporočili iz STO.